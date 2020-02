Google Photos : des vidéos privées envoyées à des inconnus !

Compte tenu de la nature de la bévue, on pourra s'étonner de la certaine désinvolture qui ressort à la lecture de l'email envoyé par Google aux utilisateurs affectés. Certes, le bug est pour ainsi dire très ciblé, mais il s'agit tout de même de l'envoi de vidéos privées à des inconnus.

Ce dysfonctionnement a eu lieu entre le 21 novembre 2019 et le 25 novembre 2019. Il implique le service Takeout qui permet de sélectionner et télécharger des données depuis les produits Google utilisés et à inclure dans une archive.

Cette archive de données de l'utilisateur peut servir à les conserver ou pour utiliser les données dans un autre service. Pour des vidéos de Google Photos, certaines d'entre elles ont pu être exportées dans des archives d'autres utilisateurs que celui légitime.

Google présente évidemment ses excuses, tout en soulignant qu'une analyse approfondie a été menée afin d'éviter un autre incident de ce type à l'avenir.

Selon 9to5Google, moins de 0,01 % des utilisateurs de Google Photos et avec des tentatives d'exportation des données ont été touchés. Aucun autre produit de Google n'a été concerné par ce qui reste néanmoins un dysfonctionnement très dérangeant.