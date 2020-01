Google : Un Pixel 4 Ultra avec les Pixel 4a 5G ?

Selon XDA Developers, Google n'aurait pas prévu qu'une seule version du Pixel 4a, mais au moins trois.

En fouinant dans le code d'Android, le site a mis la main sur trois noms de code qui font référence aux appareils : Sunfish, Redfin et Bramble.

Sunfish devrait se présenter comme le Pixel 4a standard, doté d'un SoC Snapdragon 730. Redfin pour sa part serait doté d'un SoC Snapdragon 765 qui lui permettrait ainsi de proposer la 5G, tout comme Bramble qui pourrait se doter d'un écran plus imposant.

Google pourrait ainsi proposer 2 variantes du Pixel 4a orientées vers la 5G en marge d'une version 4G plus abordable.

L'inconnue subsiste toutefois concernant "Needlefish", le nom de code faisant référence au Pixel 4 Ultra, une version ultra haut de gamme de l'appareil. La branche liée au dispositif a été mise à jour le 17 janvier ce qui laisse supposer qu'il est toujours bien d'actualité, d'autant plus que désormais il est également lié à la mention SM8150p, soit une référence au Snapdragon 855 (même si l'on n'imagine pas le terminal sous autre chose qu'un Snapdragon 865 plus récent ).

Actuellement, il est difficile de savoir quand et si Google présentera les 4 appareils en même temps. Google pourrait ainsi se limiter à un unique Pixel 4a et associer les autres noms de code repérés à différents smartphones. Quant au Pixel 4 Ultra dont les premiers indices ont été repérés bien avant la sortie du Pixel 4, il fait figure de serpent de mer et pourrait bien ne jamais sortir.