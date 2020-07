Google Pixel 4a : vers un lancement (enfin !) le 3 août

Déjà largement connu par de multiples fuites sur son design et ses caractéristiques, quand il ne s'agit pas carrément de prises en main, le smartphone Pixel 4a de Google est toujours aux abonnés absents malgré des rumeurs de lancement régulières depuis le printemps.

Mystérieusement, le smartphone est resté dans les cartons alors même que des publicités fleurissaient aux Etats-Unis et la dernière date suggérée du 13 juillet n'a rien donné.

C'est désormais le 3 août qui sert de prochaine fenêtre possible de lancement et le youtubeur John Prosser continue de distiller sur Twitter les indiscrétions en affirmant maintenant que cette date sera finalement la bonne !

Il y aura donc bien peut-être un Google Pixel 4a à ajouter à la gamme, quelques mois seulement avant l'arrivée de la série précédente Pixel 5. Il reste donc à voir si le smartphone conserve ses chances de succès en étant commercialisé aussi tard dans l'année.

Google a déjà cessé les ventes du Pixel 3a, ce qui semble laisser de la place pour son successeur. Le Pixel 4a, qui a déjà passé les certifications et n'attend plus que le feu vert du fabricant, se positionnera en milieu de gamme avec un affichage 5,83 pouces FHD+ et un SoC Snapdragon 730 accompagné de 6 à 8 Go de RAM. Il proposera au dos un unique capteur photo 12 megapixels hérité de la série Pixel 4.