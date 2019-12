Google Pixel 4a : les rendus pour la série de milieu de gamme

Pour mettre en avant sa série de smartphones Pixel "Made by Google", le géant de Mountain View a ajouté cette année à ses smartphones de référence Pixel 3 une série Pixel 3a positionnée en milieu de gamme.

L'initiative sera-t-elle reconduite avec la famille Pixel 4 ? Il semblerait que oui. @OnLeaks dévoile des rendus détaillés d'un smartphone Pixel 4a que l'on pourrait donc découvrir début 2020 et qui viendrait compléter l'offre de smartphones de l'éditeur d'Android.

Selon les images diffusées, le Pixel 4a disposera d'un affichage plan avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant et avec une diagonale qui serait de 5,7 ou 5,8 pouces. Rien ne dit si le modèle embarquera le module Soli pour la reconnaissance de gestuelles du Pixel 4.

Au dos, s'il présentera un carré pour le module photo principal, celui-ci sera unique, sans doute de 12 megapixels, et accompagné d'un flash LED. On trouvera également un lecteur d'empreintes à l'arrière.

Sur la tranche inférieure, le port USB-C sera accompagné d'une prise jack 3,5 mm et le smartphone mesurera 8,6 mm d'épaisseur. A bord, on imagine la présence d'un SoC Snapdragon 730 ou 765 (et donc peut-être une compatibilité 5G) avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

