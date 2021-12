Google Pixel 6 et 6 Pro : la terrible mise à jour de décembre suspendue

Après des plaintes d'utilisateurs concernant les appels, la mise à jour de décembre du Pixel 6 et 6 Pro est suspendue. Avec un correctif, le retour des améliorations attendues se fera fin janvier.

Pour ses smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro sortis fin octobre dernier, Google annonce que le déploiement de la mise à jour de décembre 2021 est mis en pause. Une suspension qui fait suite à des signalements d'utilisateurs concernant des pertes d'appels ou des déconnexions du réseau mobile.

Le problème a été identifié et un correctif est dans les tuyaux, mais il ne sera toutefois disponible que fin janvier dans le cadre d'un nouveau déploiement d'une mise à jour logicielle. Un contre-temps qui risque d'entacher l'image et l'ambition de Google avec ses nouveaux appareils en maîtrisant le logiciel et le matériel.

Dans sa communication, Google souligne que la mise à jour de décembre n'est pas nécessairement synonyme de soucis de connectivité mobile pour tout le monde. Le cas échéant, il n'y a aucune action particulière à entreprendre. Pour les autres… ils risquent de grincer des dents.

Une mise à jour de décembre jamais arrivée pour certains

Il est en effet conseillé aux utilisateurs touchés par les problèmes avec la mise à jour de décembre de revenir à la version précédente en ayant recours à l'outil Android Flash Tool et de procéder à une restauration d'usine. Au préalable, une sauvegarde du smartphone évitera de perdre toutes les données.

Bien évidemment, Google présente ses excuses et dit apprécier la patience des utilisateurs affectés pendant la mise en place du correctif. Heureusement pourrait-on dire, la mise à jour de décembre n'a en fait pas été déployée à grande échelle.

La mise à jour de fin janvier comprendra tous les correctifs et améliorations initialement prévus pour décembre. Notamment, des améliorations de stabilité et pour les performances du lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, une amélioration de la charge sans fil avec le Pixel Pro 6.