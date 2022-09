Google Pixel 7 : le Bluetooth LE Audio pour un meilleur son et plus de fonctionnalités

C'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de musique : les Pixel 7 et pixel 7 Pro devraient prendre en charge la dernière technologie Bluetooth LE Audio pour les casques et écouteurs sans fil.

Une ligne de code d'Android repérée par 9to5Google indique ainsi la prise en charge du protocole par les deux appareils qui sont attendus d'ici quelques mois.

Le Bluetooth LE Audio sera plus largement pris en charge par Android 13 à sa sortie, mais il faudra que les smartphones soient dotés de composants compatibles.

Le Bluetooth LE Audio permet la prise en chage du codec LC3 (Low Complexity Communications Codec) qui se veut plus performant que le SBC actuellement intégré au Bluetooth Audio classique. Certaines marques se sont déjà tournées vers d'autres codecs pour gagner en qualité, comme l'aptX, le LDAC, SSC ou LHDC... Leur intégration se faisant à la carte et impliquant d'avoir un smartphone et un appareil sans fil compatible, ce qui reste souvent le cas lors de l'achat de smartphone et matériel audio de la même marque et impose ainsi une certaine captivité pour l'utilisateur.

Avec le Bluetooth LE Audio, les utilisateurs profiteront du codec LC3 avec la possibilité de faire varier le bitrate en 64 , 96, 128, 192, 248 ou encore 345 kbps le tout en 32 bits avec 4 294 967 295 niveaux de volume pour une dynamique sonore bien plus large.

Mais en dehors de la hausse de qualité permise par son codec audio, le Bluetooth LE Audio permet également d'intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Il est ainsi question de la technologie Auracast qui permet de connecter plusieurs casques et écouteurs à une même source. Du Multi-Stream Audio qui permet de diffuser plusieurs canaux vers des écouteurs.

Le protocole de communication embarque également la prise en charge des appareils d'aide auditifs.

Pour profiter de cette technologie, il faudra disposer d'écouteurs ou casques compatibles, la bonne nouvelle étant que de plus en plus de modèles sont déjà compatibles Bluetooth LE Audio.