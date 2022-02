Google Pixel 7 : on sait déjà à quoi il ressemblera

Les révélations se poursuivent sur la future série de smartphones Pixel 7. Après avoir montré à quoi ressemblerait le Pixel 7 Pro, le leaker OnLeaks diffuse des rendus du Pixel 7 standard.

On y retrouve le style renouvelé des Pixel 6 avec un dos en deux tons et une large bande noire dépassant de la coque et logeant les capteurs photo. Cette bande s'étire désormais jusque sur les tranches au lieu de s'arrêter juste avant.

On note la présence de deux modules photo et la différence avec la version Pro se joue sur l'absence du téléobjectif périscopique. Le Pixel 7 standard mesure 8,7 mm d'épaisseur et atteint 11,4 mm au niveau du bloc photo.

A l'avant, on trouvera un affichage AMOLED plan de 6,2 à 6,4 pouces avec des bordures fines et un poinçon centré pour le capteur photo avant. Pour la série Pixel 7, il ne serait donc pas encore question de capteur photo sous l'écran.

Comme pour le Pixel 7 Pro, on devrait trouver à bord un SoC Google Tensor de deuxième génération, avec toujours les capacités d'intelligence artificielle mises en avant.