Google Pixel Fold : c'est déjà fini ?

Depuis plusieurs trimestres, il se murmure que Google prépare un premier smartphone avec écran repliable Pixel Fold (nom d'emprunt), ce qui permettra à la firme de s'inviter sur ce jeune segment dominé par Samsung.

Les détails ne sont pas très nombreux et tournent autour d'un affichage d'environ 7 pouces et de quelques noms de code trouvés ici et là. Le lancement du smartphone semblait initialement prévu fin 2021 mais aurait été repoussé à 2022.

Ross Young, du cabinet d'études DSCC spécialisé dans les technologies d'affichage et qui a régulièrement évoqué cet appareil mobile, indique maintenant que Google l'aurait abandonné, selon des informations venues des chaînes d'approvisionnement.

Il suggère que Google a considéré que son produit n'était pas assez concurrentiel pour affronter le spécialiste Samsung aux Etats-Unis et en Europe.

S'il peut servir de smartphone emblématique, le segment reste de niche et le Pixel Fold ne pourrait pas s'y exprimer sans coûter beaucoup plus cher que les appareils de Samsung ou bien faire de grosses concessions sur sa fiche technique.

La situation est différente en Asie et en particulier en Chine où Samsung a moins d'emprise sur le marché, ce qui va permettre aux fabricants de lancer des smartphones avec écran pliable.

Huawei, Xiaomi et d'autres peuvent y lancer des modèles qui se limitent pour le moment au marché national.

Selon l'analyste, le Pixel Fold devait ressembler au Galaxy Z Fold 3 de Samsung et proposer un affichage LTPO permettant un rafraîchissement dynamique de 120 Hz mais sans le capteur photo sous l'écran et avec un bloc photo principal restant sur les modules 12,2 megapixels des Pixel d'ancienne génération.

Le smartphone aurait pu être le support du lancement d'Android 12L, la version destinée aux appareils avec écran pliable mais il apparaît désormais que c'est une autre marque qui en aura la primeur.