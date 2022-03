Les Google Pixel font le plein de nouveautés

Google vient d'annoncer proposer une série de nouveautés dédiées à ses smartphones Pixels, et pas uniquement les derniers modèles.

Google a récemment abordé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités à destination de ses propres smartphones. Baptisée "Pixel Drop", l'opération devrait dans un premier temps concerner les Pixel 3a et Pixel 5a avant d'être déployée d'ici la fin du mois sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Au menu des réjouissances, Google proposera une fonctionnalité de sous-titres automatique lors des appels.

Lors des appels vocaux, il sera ainsi possible d'activer l'option "Live Caption" pour accéder à la transcription automatique de la voix en texte. Le système fonctionnera dans les deux sens puisqu'il sera possible d'écrire une réponse au clavier, qui sera reproduite via la synthèse vocale auprès de l'interlocuteur.

Google évoque également de nouveaux stickers dans Google Message qui s'adapteront aux messages à envoyer. En clair, si vous souhaitez envoyer un sticker pour célébrer l'anniversaire d'un ami, il suffira d'écrire "Joyeux Anniversaire Marc" pour que le sticker Happy Birthday ajoute automatiquement le prénom renseigné.

La fonctionnalité Live Translate qui proposer de traduire les conversations texte ou vidéo sera portée sur les anciens appareils et se dotera de nouvelles langues : Italien, Espagnol et Français.

Un nouveau Widget proposera également de regrouper toutes les informations importantes du smartphone (batterie, Bluetooth, rappels, alarmes...)

Enfin le mode "Night Sight" (mode nuit) de l'appareil photo des Pixel pourra être utilisé au sein de l'application Snapchat.