Passer au Pixel : Google publie une vidéo ASMR… gênante

" Passer à un nouveau Google Pixel est super clair et facile. Mais calmer l'esprit peut prendre un peu plus de temps. Mettez-vous à l'aise et permettez à cette simple méditation de faire fonctionner votre nouveau Pixel et de vous détendre l'esprit. "

Publiée par Google, une vidéo est censée expliquer comment passer en toute quiétude à un smartphone Pixel via le transfert de toutes les données sur le nouvel appareil. Rien de bien compliqué dans l'absolu.



Avec notamment une voie chuchotée, la vidéo reprend quelques codes de vidéos d'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response ; Réponse Automatique des Méridiens Sensoriels). Une bien étrange idée au final.

Il est assez difficile de savoir si c'est un simple trait d'humour ou une réelle volonté de présentation assumée par Google. À chacun de juger… mais pas sûr que cette vidéo soit si relaxante que cela. Elle n'a en tout cas pas provoqué une flambée de pouces vers le bas.