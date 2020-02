Google Pixel 5 XL : un premier rendu supposé avec une nouvelle configuration photo

Après la série Pixel 4 fin 2019, Google pourrait proposer aux alentours de sa conférence annuelle Google I/O 2020 une série de smartphones Pixel 4a de milieu de gamme, comme pour la famille Pixel 3 l'an dernier.

Et ensuite ? Il y aura sans doute un Pixel 5 vers le mois d'octobre, avec à bord la nouvelle évolution Android 11. Sur Youtube, via la chaîne Frontpage Tech, un rendu supposé du futur Pixel 5 XL se dévoile et suggère un possible changement de design.

Le rendu est réalisé d'après des schémas 3D de fabrication et à partir de prototypes et le design montré ici n'est peut-être pas définitif, la finalisation se faisant sur le printemps.

D'après les schémas obtenus, Google opterait avec le Pixel 5 XL pour un triple capteur photo organisé en triangle au sein d'une espèce de bouclier dépassant de la coque, et donc bien différent du carré ou du rectangle utilisé par bon nombre de smartphones premium de fin 2019 et début 2020.

Les détails des capteurs ne sont pas donnés mais l'un d'entre eux serait un grand angle. Rien n'est dit non plus sur la face avant. Google donnera-t-il comme l'an dernier une forme de confirmation via les réseaux sociaux des mois à l'avance ?