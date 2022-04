Google Play va cacher les applications Android jugées obsolètes

Pour les nouveaux utilisateurs, Google Play va masquer et empêcher l'installation d'applications obsolètes en raison d'un niveau d'API Android insuffisant.

Pour le Play Store, Google prendra des mesures qui auront pour conséquence de réduire la découverte et la disponibilité d'applications Android dites obsolètes. Cela affectera en particulier les applications au développement laissé à l'abandon et les nouveaux utilisateurs de telles applications.

L'objectif affiché est de protéger davantage les utilisateurs contre l'installation d'applications qui n'exploitent pas les dernières fonctionnalités et technologies d'Android en matière de confidentialité et sécurité. C'est ainsi un tour de vis au niveau des exigences pour les API, comme cela existait déjà pour les nouvelles applications et activement développées.

" Les applications qui ne ciblent pas un niveau d'API disponible depuis moins de deux ans après la dernière version majeure d'Android ne seront pas disponibles sur Google Play pour les nouveaux utilisateurs dont les appareils sont équipés de la dernière version d'Android ", explique Google.

À partir du 1er novembre prochain

Une entrée en vigueur est prévue pour le 1er novembre 2022. À noter par exemple que le niveau d'API d'Android 11 correspond à API Level 30. Pour Android 12, c'est API Level 31. Dans son annonce, Google souligne que la grande majorité des applications présentes sur Google Play sont déjà dans les clous.

Un autre point mis en avant est le fait que pour les utilisateurs actuels d'une ancienne application qui l'ont installée depuis Google Play, ils pourront continuer de découvrir, réinstaller et utiliser l'application sur n'importe quel appareil équipé d'une version d'Android prise en charge par cette application.

Par le passé, des applications pourtant renommées comme Facebook et Snapchat avaient ciblé d'anciennes API d'Android afin de contourner des règles de confidentialité plus restrictives mises en place.