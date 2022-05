Play Store : Google a bloqué plus d'un million d'applications nuisibles avant publication

Selon des données partagées par Google, les systèmes de machine learning et les processus d'évaluation ont permis en 2021 de bloquer la publication de 1,2 million d'applications Android sur Google Play. De telles applications auraient abouti à " des milliards d'installations nuisibles. "

Dans le même temps, quelque 190 000 comptes de développeurs dits malveillants ou pour du spam ont été bannis, tandis que près d'un demi-million de comptes de développeurs inactifs ou abandonnés ont été fermés.

De tels chiffres sont en hausse par rapport à ceux de 2020 avec plus de 962 000 applications Android en infraction avec les règles établies dont la publication avait été empêchée sur Google Play, et le bannissement de 119 000 comptes de développeurs.

Restriction de l'accès aux APIs

Google souligne par ailleurs avoir pris d'autres mesures pour l'amélioration de la sécurité et de la protection de la confidentialité avec Android, notamment avec de nouveaux outils pour les développeurs, l'amélioration des SDK et une restriction de l'accès aux APIs et données sensibles.

Il est signalé que 98 % des applications migrant vers Android 11 ou version ultérieure ont réduit leur accès aux APIs sensibles et aux données des utilisateurs.

Avec les applications migrant vers Android 12, il est en outre question de la désactivation des APIs d'accessibilité détournées pour l'enregistrement d'appels et en les préservant pour des cas d'utilisation légitimes.