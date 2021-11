Le Google Play Store affiche son Best of 2021

Tradition de fin d'année oblige, le Google Play Store dévoile son Best of. En France, il consacre l'application PhotoRoom Studio Photo et le jeu Pokémon Unite. Le choix du public distingue Salto.

C'est déjà l'heure du Best of 2021 pour le Google Play Store avec la mise en vedette des meilleures applications et des meilleurs jeux de l'année - non totalement écoulée - en fonction de diverses catégories et par pays. Une sélection des équipes éditoriales de Google, avec également le choix du public.

Pour cette année, Google souligne un Best of qui récompense les applications et jeux sur tablette, ainsi que les applications sur Wear OS.

En France, c'est l'application PhotoRoom Studio Photo de retouche photo qui est sacrée meilleure application de 2021. Le choix du public s'est porté sur l'application Salto du service éponyme de vidéo à la demande pas abonnement proposé par les groupes audiovisuels France Télévisions, M6 et TF1.

En matière de jeu mobile, il y a consensus entre le choix de l'équipe éditoriale de Google et celui du public pour sacrer Pokémon Unite.

Les meilleures applications de 2021

Divertissement :

Quotidien :

Développement personnel :

Application solidaire :

Wear OS :

Tablette :

Les meilleurs jeux de 2021

Jeux de compétition :

Jeux innovants :

Jeux grand public :

Jeux indé :

Tablette :