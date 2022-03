Google Play perd sa section Films et TV sur Android

L'application Google Play ne proposera plus la vente de films et séries. Le Play Store va se recentrer sur les applications, jeux et livres.

La section Play Films et TV ne sera bientôt plus disponible dans l'application Google Play qui se cantonnera ainsi au téléchargement d'applications, de jeux et de livres. Cette suppression interviendra au mois de mai prochain.

Pour autant, Google ne renonce pas à proposer l'achat, la location et la consultation de films et séries sur smartphone ou tablette Android. C'est une expérience qui sera réservée à l'application Google TV qui était anciennement l'application Google Play Films et TV.

Migration vers Google TV

Dans le cadre de cette bascule, les contenus achetés resteront par exemple disponibles dans l'application Google TV. Il sera en outre toujours possible d'utiliser le crédit et les cartes Google Play afin d'effectuer des achats dans l'application Google TV.

A priori, ce changement n'aura pas d'impact dans l'immédiat pour le Google Play Store sur le Web. C'est néanmoins le détricotage de la marque Google Play qui se poursuit, en perdant sa vocation initiale d'offre centrale pour tout le contenu.

Si Google évoque la migration vers Google TV à partir du mois de mai, il n'est pas précisé dans quelle mesure elle sera progressive.