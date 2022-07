Google Play Store : 28 applications infectées par les malwares divers, 10 millions de victimes potentielles

Les semaines se suivent et se ressemblent : un nouveau lot de 28 applications mobiles contenant des malwares divers a été repéré par des experts en sécurité.

Ces applications ont été distribuées en toute confiance via la plateforme Play Store de Google et cumulent aujourd'hui plus de 10 millions de téléchargements, soit potentiellement autant de smartphones infectés et de victimes de piratage ou de fraude...

Il s'agit principalement d'applications de productivité : retouche photo, filtres, coach sportif, claviers, packs emojis, messageries... Elles intègrent toutefois différents malwares : les moins dangereux se contentent d'ouvrir des publicités aléatoirement et de tourner en arrière-plan, tandis que certaines contiennent des variantes du malware Joker qui abonne l'utilisateur à des services payants et détourne ainsi de l'argent.

D'autres se chargent d'infiltrer les comptes Facebook des utilisateurs avec pour mission de se propager auprès des contacts de leurs victimes...

Voici la liste des applications malveillantes à désinstaller d'urgence :