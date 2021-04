Google Play Store abandonne le menu hamburger

L'année dernière, l'interface de l'application du Play Store de Google a connu quelques évolutions. Un thème sombre a notamment fait son apparition sans être réservé à Android 10 ou version ultérieure, mais avec une disponibilité à partir d'Android 5.0.

Hormis un côté esthétique qui dépend de l'appréciation de chaque utilisateur, le thème sombre peut avoir un intérêt afin d'amoindrir la fatigue visuelle, voire avec une influence sur l'autonomie de batterie avec certains écrans.

En ce mois d'avril, Google a commencé à déployer une nouvelle mise à jour l'interface du Google Play Store qui a pour particularité de faire une croix sur le menu hamburger de gauche, à savoir le fameux menu avec les trois barres horizontales et parallèles.

La conséquence de ce petit changement est que les éléments habituels du menu (mes jeux et applications, paiements et abonnements, notifications et offres, paramètres…) sont désormais accessibles depuis l'icône de profil à droite de la barre de recherche.

Plus globalement, l'évolution mineure de l'interface facilite la lisibilité. Cela tient également à une réorganisation par grandes thématiques des paramètres et l'ajout de menus déroulants. Une nouvelle habitude à prendre.