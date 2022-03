Google Play ferme les achats en Russie, mais pas l'accès aux applications gratuites

Les utilisateurs de Google Play en Russie ne pourront plus acheter d'applications. Les applications gratuites seront elles toujours disponibles.

En Russie, Google annonce que les utilisateurs de Google Play ne vont plus être en mesure d'acheter des applications et des jeux, d'effectuer des paiements pour des abonnements ou des achats in-app. Une conséquence de la suspension dans les prochains jours du système de facturation de Google Play.

Pour justification, Google se contente d'évoquer la " perturbation du système de paiement. " Elle est évidemment directement en lien avec le contexte de la guerre en Ukraine, et pour les sanctions financières et bancaires prises contre la Russie.

Google souligne que les applications Android gratuites resteront disponibles sur le Play Store pour les utilisateurs en Russie. Ils auront également accès aux applications et jeux déjà téléchargés ou achetés. D'autres éléments de réponse sont apportés dans une FAQ.

Pause aussi pour YouTube

À Reuters, YouTube - qui est dans le giron de Google - indique par ailleurs qu'en plus de l'arrêt de la vente de publicité en Russie (comme c'est aussi le cas pour Google), cette pause est désormais étendue à l'ensemble de ses outils de monétisation.

Il est cependant précisé que les chaînes YouTube en Russie pourront par contre toujours générer des revenus sur la base des utilisateurs et consultations en dehors de la Russie, via les publicités et les fonctionnalités payantes.