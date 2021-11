Google Play Store : la version Web s'offre une refonte totale

Le Google Play Store va changer radicalement de peau dans sa version Web et la firme nous livre déjà quelques aperçus.

Cela faisait plusieurs années que Google n'avait pas procédé à de changements majeurs de la version Web du Play Store, alors même que l'application mobile ancrée dans Android avait eu droit à plusieurs refondes, dont très récemment avec l'adoption du Material You.

Pour proposer une expérience plus homogène, Google prévoit ainsi de refondre totalement le Play Store dans sa version Web. Android Police a mis la main sur quelques captures d'écran du prochain Play Store qui affiche ainsi un coup de jeune très rafraichissant.

Les vignettes des applications exploitent ainsi plus d'espace pour une meilleure mise en valeur. La colonne de gauche disparait au profit de quelques onglets situés sur le dessus de la fenêtre et globalement, le tout est bien plus aéré.

Les fiches d'applications exploitent davantage la largeur de l'écran pour afficher du contenu. Les visuels sont mis en avant et la disposition est plus claire et mieux agencée.

Le déploiement de cette nouvelle version est déjà en cours à Taïwan et en Corée du Sud. On ne sait pas encore si Google se sert de cette version comme d'un test ou si le déploiement partout dans le monde suivra dans les semaines qui viennent.