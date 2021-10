Le service bancaire Plex de Google mort-né

L'année dernière, Google avait annoncé travailler avec des institutions financières de confiance pour la création d'un compte bancaire Plex axé sur le mobile et intégré à sa solution de portefeuille électronique Google Pay.

L'annonce de Plex avait concrétisé une rumeur au long cours concernant un projet Cache en partenariat avec l'établissement financier américain Citigroup et une coopérative de crédit de l'université de Stanford pour proposer des comptes courants à des particuliers.

" Les comptes Plex, proposés par des banques et des coopératives de crédit, comprennent des comptes courants et épargne sans frais mensuels, sans frais de découvert ni solde minimum requis et vous aident à épargner plus facilement pour atteindre vos objectifs. "

Arrêt du projet de comptes bancaires de Google

Avec un lancement prévu en 2021 aux États-Unis, Plex avait attiré près de 400 000 personnes sur une liste d'attente. Finalement, Google a renoncé à lancer ce type d'offre bancaire en propre.

Au lieu que de parler clairement d'un échec, Google évoque une mise à jour de son approche pour " se concentrer principalement sur la fourniture d'outils numériques aux banques et autres fournisseurs de services financiers. "