Google : les annonceurs devront tous prouver leur identité

Pour la publicité à caractère politique comme aux États-Unis, Google exige que les annonceurs soient validés avec vérification préalable de leur identité. Cette dernière peut être consultée directement par les utilisateurs du moteur de recherche, YouTube et autres sites partenaires.

Une même procédure est étendue à l'ensemble des annonceurs sur les plateformes de Google qui devront ainsi prouver leur identité avant de pouvoir acheter des publicités.

" Les annonceurs devront soumettre une identification personnelle, des documents de constitution d'entreprise ou d'autres informations prouvant leur identité et le pays dans lequel ils opèrent ", écrit Google.

À partir de l'été prochain, les utilisateurs pourront commencer à voir des informations sur l'annonceur à l'origine des publicités qu'ils voient :

D'après Google et outre la plus grande transparence, le but est également de contribuer à préserver la santé de l'écosystème de la publicité numérique, " en détectant les mauvais acteurs et en limitant leurs tentatives de se présenter sous un faux jour. "

La procédure de vérification débutera par étapes d'abord aux États-Unis, puis sera étendue à l'échelle mondiale. Google prévient qu'il faudra… " quelques années. " C'est dire l'ampleur du réseau du géant de la publicité qu'est Google.