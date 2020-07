3D et réalité augmentée : Google ajoute des dinosaures

La recherche Google sur mobile et avec appareil compatible propose une dizaine de dinosaures en 3D et réalité augmentée.

Sur un smartphone Android compatible ARCore ou sur un iPhone compatible ARKit (ou des tablettes), la recherche Google permet d'obtenir des résultats en 3D (en appuyant sur Voir en 3D) et avec interaction en réalité augmentée grâce à ces technologies idoines.

Cela va des animaux terrestres, aquatiques ou de compagnie, en passant par les oiseaux et jusqu'à l'anatomie humaine et les structures cellulaires. Google déploie désormais des dinosaures en 3D et réalité augmentée.

Ces créatures du Jurassic World sont une dizaine avec les dinosaures du genre Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon et Parasaurolophus.

Avec une recherche portant sur les dinosaures, ils peuvent être facilement observés et insérés dans l'environnement via un carrousel.

Google souligne que la technologie du jeu Jurassic World Alive de Ludia a été utilisée. Contrairement à d'autres animaux en réalité augmentée qui sont proposés, un défi technique aurait été la taille imposante des dinosaures.

" La nouvelle fonctionnalité d'échelle automatique sur Android permet désormais de calculer automatiquement la distance entre votre smartphone et une surface dans votre espace et de redimensionner le dinosaure pour qu'il tienne sur l'écran de votre appareil ", écrit Google dans un billet de blog.

À noter qu'il est possible de procéder à un enregistrement vidéo.