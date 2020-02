Google : nouvelles accusations d'abus de position dominante

Dans une lettre (PDF) adressée à la Commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager, six associations et une trentaine d'entreprises de voyage et location de vacances expriment leurs préoccupations concernant Google dans la recherche en ligne et avec son produit Google Vacation Rentals.

Parmi les signataires, des noms comme Expedia et Tripadvisor. Ils accusent Google de favoriser son propre service concurrent sur les pages générales de résultats de recherche via l'affichage d'annonces dans une OneBox (réponse directe) visuellement riche.

Cela comprend des images, une carte, des évaluations et prix pour " une expérience utilisateur comme tout autre service de recherche pour des locations de vacances. "

Les plaignants pointent du doigt un classement et un affichage " garantissant au service de Google plus d'attention et de clics de l'utilisateur que n'importe quel service concurrent, même si ceux-ci sont plus pertinents pour la requête de recherche de l'utilisateur. "



" Comme dans d'autres secteurs tels que les comparateurs de prix ou le recrutement en ligne, nous assistons actuellement à une tentative de la part de Google, d'étendre sa domination sur les marchés des services de recherche générale aux marchés distincts des services d'intermédiation en matière de location de vacances en favorisant son propre service dans les résultats de recherche générale. "

Dans une réaction obtenue par le Financial Times, Google indique tester un nouveau format pour les recherches spécialisées en Europe, notamment pour les voyages et emplois. Il s'appuie sur un carrousel de liens directement vers des sites en haut des résultats de recherche. Néanmoins... il y a toujours la OneBox décriée.