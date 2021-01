Google retouche l'apparence de la recherche sur mobile

Pour les résultats de recherche sur mobile, Google a annoncé le déploiement d'un nouveau design. Une évolution relativement discrète qui concernera l'ensemble des utilisateurs du moteur de recherche sur mobile au cours des prochains jours.

" Nous voulions prendre du recul pour simplifier un peu les choses afin que les gens puissent trouver ce qu'ils cherchent plus rapidement et plus facilement ", déclare Aileen Cheng qui a eu la charge de s'occuper du nouveau design.

Certains effets sont abandonnées pour davantage de sobriété, avec par exemple des couleurs - et des bulles - dont le but est de mettre l'accent sur un type d'information, plutôt que seulement offrir un simple habillage esthétique.



Les résultats sont plus collés au lieu d'être encadrés par de petites cartes avec de l'ombrage, avec toujours dans l'idée d'éviter une distraction visuelle et pour prendre un espace un peu plus important. La mise à jour s'appuie également sur la propre police d'écriture de Google utilisée dans Android et Gmail.

Le logo évolue avec des arrondis plus prononcés et un style dit Googley qui se retrouve dans certains éléments du nouveau design. Pas de révolution avec cette retouche qui ne risque pas de bouleverser les habitudes… mais c'est aussi un enjeu.