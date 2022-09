Google facilite la suppression de résultats avec des données personnelles

Dans le cadre de sa dernière conférence Google I/O en mai, Google avait annoncé le déploiement prochain d'un nouvel outil de recherche afin d'aider à contrôler sa présence en ligne. Il rendra plus simple la possibilité de supprimer des résultats du moteur de recherche contenant des informations personnelles. En l'occurrence, des informations personnelles identifiables.

Cet outil a commencé à faire son apparition auprès d'utilisateurs aux États-Unis et en Europe. L'ampleur du déploiement n'est toutefois pas connue et il s'agit probablement pour le moment d'un test en bêta.

Un aspect plus pratique

Avec l'outil et directement depuis une page du moteur de recherche, il est possible de faire une demande de retrait quand un résultat de recherche renvoie vers une page contenant des informations personnelles. Le bouton avec trois points (About this result) est accompagné d'une option pour la suppression du résultat.

Via l'application Google sur Android, une section Results about you (Résultats sur vous) est accessible depuis la photo de profil. Elle permet de suivre l'évolution des demandes pour des suppressions de la recherche Google. Les informations personnelles relèvent du numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse email.

Une page permet également d'effectuer une nouvelle demande et en justifiant le pourquoi de cette demande grâce à différentes options proposées.

Google n'est pas le Web pour autant

" Il est important de noter que lorsque nous recevons des demandes de suppression, nous évaluons tout le contenu de la page web pour nous assurer que nous ne limitons par la disponibilité d'autres informations largement utiles, par exemple les articles d'actualité ", avait souligné Google.

Bien évidemment, la suppression des résultats du moteur de recherche Google ne veut pas dire la suppression du Web. C'est toutefois une visibilité assurément bien moindre.

Avec son nouvel outil, Google ne fait que proposer une solution plus pratique et mieux mise en avant par rapport à l'existant. Une sorte de raccourci. Plus globalement, Google a étendu le champ des informations personnelles pouvant être à l'origine d'une demande de suppression. Sans compter le droit à l'oubli en Europe, en conformité avec le Règlement général sur la protection des données.