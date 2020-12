Google dévoile les recherches populaires de 2020

Le moteur de recherche Google ne fait pas exception à sa tradition des rétrospectives de fin d'année. Il dévoile ainsi son classement des tendances de recherches pour 2020. Le classement s'appuie sur l'analyse des données de Google Trends.

" L'année 2020 en recherches n'intègre pas les requêtes ayant connu le plus gros volume de recherches, mais plutôt les tops de tendances des recherches, qui prennent en compte une augmentation de l'intérêt de 2019 à 2020 autour d'un sujet spécifique. "

Coronavirus, élection américaine et PS5

En France, la plus grosse tendance de 2020 est sans véritable surprise le coronavirus. Un intérêt légitime qui se décline également en attestation covid et attestation de déplacement sur smartphone, conseils pour le coronavirus et symptômes.



L'élection américaine a suscité l'intérêt, tout comme la console de jeu Playstation 5 de Sony alias PS5 dans les requêtes. Les autres tendances de recherches les plus populaires en France sont l'ancien joueur américain de basket-ball Kobe Bryant décédé en janvier 2020, et le tournoi de tennis de Roland-Garros.

Le classement à l'échelle du monde entier dévoile également le même intérêt pour le coronavirus, les résultats de l'élection présidentielle américaine et Kobe Bryant. Il est néanmoins différent du classement en France avec la solution de visioconférence Zoom qui a explosé en période de confinement, et Google Classroom qui est une plate-forme d'apprentissage gratuite pour les écoles.

L'énigmatique requête IPL est en rapport avec l'Indian Premier League qui est la ligue de cricket indienne.

Un site dédié permet de parcourir les tendances de recherches de 2020 avec le moteur de recherche Google. Il est possible de les découvrir selon les pays et avec également plusieurs catégories, dont les fameuses requêtes comment…

Les plus populaires de telles requêtes ont un petit peu tourné en boucle en France avec toujours l'ombre du coronavirus : comment faire un masque, fabriquer du gel hydroalcoolique, savoir si on a le coronavirus, comment se transmet le coronavirus, calculer la distance 100 km...