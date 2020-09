Google va renforcer ses règles et imposer davantage les 30% de commissions sur le Play Store

Alors qu'Apple est toujours largement pointée du doigt pour abus de position dominante et les taxes imposées sur son App Store, Google lui emboite le pas et renforce sa politique visant à imposer les 30% de commissions.

Google aurait pu profiter de l'occasion pour se démarquer un peu plus d'Apple, mais il semble que les deux sociétés soient très attachées à leur position dominante sur le marché du logiciel sur mobile.

Selon Bloomberg, Google s'apprête ainsi à renforcer les mesures et CGU de son Play Store dans le but de récupérer les 30 de commissions prévues. L'idée serait ainsi de s'assurer de récupérer 30% de commissions non seulement sur la vente directe d'applications, mais également de s'assurer d'une telle commission sur les achats in-app.

Jusqu'ici, les achats intégrés aux applications sont bel et bien soumis à une commission, ou du moins sur le papier... Les développeurs peuvent contourner le système en proposant, comme l'a fait Epic Games avec Fortnite, des achats directs qui ne passent pas par le système de paiement lié au Play Store.

Spotify propose ainsi du paiement via carte bancaire, via Paypal ou facture mobile tout comme Netflix et autres grandes applications. Autant de systèmes qui échappent à Google et qui ne permettent ainsi pas de toucher 30% de commissions.

Google prévoirait ainsi de mettre les choses au clair et de renforcer ses conditions d'utilisation en contraignant absolument toutes les applications et services de son Play Store à se conformer au système de commission, y compris pour les achats intégrés. La marque prend donc le chemin d'Apple.

La situation est d'autant plus étonnante que Google aurait pu profiter de l'occasion pour se présenter en chevalier blanc et aller jusqu'à prendre la défense d'Epic Games dans l'affaire qui l'oppose à Apple.

Reste que contrairement à Apple et à iOS, il est possible de proposer les applications en dehors du Play Store et donc d'éviter les commissions. En contrepartie, les éditeurs ne profiteraient plus de la mise en avant conséquente que constitue le Play Store.

C'est cette situation plus ouverte malgré tout qui pourrait permettre à Google d'éviter toute forme de procès pour abus de position dominante puisque des stores applicatifs tiers existent.