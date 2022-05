La filiale russe de Google se déclare en faillite après la saisie de ses comptes bancaires

Face à la pression accentuée du gouvernement russe et la récente saisie de ses comptes bancaires, la filiale russe de Google annonce ne plus pouvoir maintenir ses opérations et a décidé de se placer en faillite.

Déjà visée par plusieurs investigations des régulateurs russes, la situation est devenue intenable depuis le conflit en Ukraine et la réactivation des tensions entre la Russie et les Etats-Unis.

Google Russie indique au Financial Times ne plus être en mesure de faire travailler ses salariés et de les payer, pas plus que ses sous-traitants, tandis que ses obligations financières ne peuvent plus être honorées.

Des tensions des deux côtés

Le refus répété de Google de censurer certains contenus à la demande du gouvernement a eu raison de sa patience et le blocage sur Youtube des chaînes d'Etat depuis l'invasion ukrainienne, bloquant des sources de revenus publicitaires, alimentent le mécontentement russe.

Google ne cessera pas pour autant de fournir ses services gratuits en Russie, qu'il s'agisse de Gmail, Maps, Youtube, Android ou le portail Google Play Store. L'activité russe de Google représentait 2,6 milliards de dollars de revenus annuels, soit 1% des revenus du groupe Alphabet, relève Reuters.

De son côté, le gouvernement russe incite les utilisateurs à se tourner vers les alternatives nationales comme VKontakte ou RuTube.