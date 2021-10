Google souhaite qu'Apple intègre le RCS, le SMS modernisé, dans son iPhone

Google est de plus en plus déterminé à imposer le RCS comme le successeur du SMS, quitte à nouer une alliance avec Apple.

La panne géante des réseaux de Facebook et ses filiales la semaine dernière a relancé l'intérêt ponctuel des utilisateurs pour le SMS. Google y voit l'occasion pour relancer son projet de remplacement du SMS par le RCS, un message plus élaboré et qui emprunte énormément aux messageries qui séduisent les jeunes utilisateurs.

À vrai dire, Google propose déjà du RCS via l'application Messages d'Android, mais pour accélérer son déploiement, la firme aimerait qu'Apple lui vienne en aide et l'intègre également dans iMessage sur iPhone.

Le RCS présente nombre d'atouts : il permet d'intégrer des fichiers de tout type, de partager des informations de géolocalisation, de réaliser des conversations de groupe, des appels vidéo, d'être envoyé via une connexion WiFi ou autre, il se présente ainsi comme un SMS plus moderne et inspiré des services de messageries instantanées.

Par ailleurs, son avantage principal est qu'il s'agit d'un standard indépendant qui n'appartient à aucun groupe et qu'il est donc plus universel, à l'image du SMS. Par ailleurs, les prestataires tiers peuvent également le personnaliser, c'est le cas notamment de Google qui a intégré le chiffrement de bout en bout des RCS via l'application Messages.

Sur iPhone, iMessage propose déjà des fonctionnalités similaires au RCS, mais uniquement d'un iPhone à un autre. iMessage n'est pas compatible avec le RCS, et Google souhaiterait que cela change pour rendre le tout plus confortable pour les utilisateurs, peu importe leur smartphone.

Google appelle donc Apple à rejoindre le projet RCS pour l'intégrer à iMessages et proposer une expérience uniforme aux utilisateurs à travers les différentes plateformes.