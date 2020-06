Google Stadia : Take Two s'annonce déçu

C'est un revers de plus pour la plateforme de Cloud Gaming de Google, Stadia : Take-Two se dit déçu du service et du travail de Google.

Si google promettait monts et merveilles lors de la présentation de son projet Stadia il y a quelques mois, la réalité est actuellement bien différente et le service peine à convaincre.

Pire encore, certains éditeurs n'hésitent pas à partager leur mécontentement ou leur déception vis-à-vis du service. C'est le cas de Take Two et de son PDG, Strauss Zelnick qui se dit déçu dans l'ensemble par l'engagement de Google sur sa plateforme alors même que le studio a largement soutenu le projet à son lancement.

Si Stadia a pu profiter de la présence de Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 ou encore NBA 2K20 à son lancement, Take Two estime en avoir fait plus que Google ne s'est investi en retour.

Pour le PDG du studio, Google a été beaucoup trop lent à lancer son service et n'a pas assuré le service après-vente comme prévu. On regrette également des promesses beaucoup trop ambitieuses et en décalage avec la réalité de l'offre... Désormais Take Two ne croit plus vraiment au succès de Stadia qui s'est sabordé de lui-même... Il y a donc peu de chances de voir les prochains jeux du studio s'inviter sur la plateforme de Google.