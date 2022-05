Google Street View : le Top 10 des endroits les plus visités de France

À l'approche des vacances estivales, Google publie un top 12 des sites les plus visités de France via son service Google Street View.

Google vient de publier son top 10 des sites les plus visités de France au cours des 12 derniers mois via son application Google Street View. L'occasion de célébrer non seulement les vacances estivales qui approchent, mais également les 15 ans du service de la marque qui propose des vues immersives un peu partout à travers le monde.

Qu'il s'agisse de préparer des visites, d'assouvir sa curiosité ou de compenser les interdictions de voyager ou l'impossibilité financière de le faire, Street View permet aux internautes de se téléporter sur presque n'importe quel coin du globe pour profiter de la vue locale et de se balader dans les rues des villes du monde.

En tête du classement, on retrouve naturellement la Tour Eiffel, qui s'offre également une place dans le top 3 mondial des endroits les plus visités. Juste derrière, c'est le Serpent d'Océan, l'oeuvre artistique de Huang Yong Ping à Saint-Brevin-Les-Pins en Loire-Atlantique qui occupe la deuxième place, suivi par le Musée du Louvre.

Suivent ensuite l'Arc de Triomphe, Disneyland Paris, le Parc des Princes, le Sacré-Coeur, la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, le Château de Versailles ainsi que le Panthéon.

Côté international, l'endroit le plus visité virtuellement est le Burj Khalifa, la plus haute tour au monde (828 mètres) située à Dubaï, puis la Tour Eiffel et le Taj Mahal.