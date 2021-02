Drive pour ordinateur : Google unifie ses solutions de synchronisation

Avec Drive File Stream et Backup and Sync (Sauvegarde et synchronisation) sur ordinateur, Google propose deux solutions de synchronisation de fichiers qui s'adressent respectivement à un usage professionnel (Google Drive for Business) et personnel.

Dans le courant de cette année, Google Drive pour ordinateur permettra d'opérer une unification avec les deux solutions en regroupant les meilleures fonctionnalités de chacune pour tous les utilisateurs. Une unification qui aura pour mérite de mettre un terme à une situation confuse avec parfois le déploiement des deux solutions.

Drive pour ordinateur (ou Drive for desktop) profitera par exemple de la possibilité de ne synchroniser que certains fichiers pour une utilisation hors connexion qui est actuellement étrangère aux utilisateurs de Backup and Sync. Par contre, il ne sera plus possible de ne synchroniser que certains dossiers sur ordinateur.

Une version bêta du nouveau client unifié est disponible pour des éditions de Google Workspace. C'est plus tard dans l'année, sans plus de précision, que Google annoncera une disponibilité générale de Drive pour ordinateur.