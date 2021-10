Google Tensor : le SoC pourrait finalement n'etre qu'un simple Exynos rebadgé

Google mise gros avec la sortie de ses smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro : il s'agit des premiers smartphones à embarquer la puce maison de la marque baptisée Google Tensor.

Une puce déjà critiquée pour ses performances somme toute limitées, sa surchauffe et sa consommation énergétique d'un côté, félicitée sur les mêmes points de l'autre... Bref, personne n'est encore réellement d'accord sur le sujet, et c'est à se demander si tous les testeurs ont bien reçu le même smartphone.

En attendant de savoir de quoi il retourne réellement, certains étudient la puce en profondeur.

Rappelons que le Google Tensor dispose de deux coeurs Cortex A76 et de deux CortexX1 ainsi qu'un GPU sur base de coeurs Mali-G78 MP20.

Selon les premiers benchmarks CPU, le Google Tensor s'approche des performances d'un Exynos 2100 et cela fait écho avec la rumeur selon laquelle le SoC de Google ne serait finalement d'une SoC Exynos produit par Samsung, rebadgé.

Le chercheur Andrei F. a ainsi récemment mis le doigt sur certains drivers du SoC justement estampillés Exynos. Plus précisément, il a pu mettre en évidence des références à exynos-etr-miu et exynos-info.

Dans le meilleur des cas, Google pourrait avoir demandé à Samsung de participer sur certains points de son SoC pour se réserver la conception de quelques unités seulement, notamment les coeurs Tensor. Mais on pourrait aussi voir là une puce Exynos développée sur mesure et jamais référencée sous ce nom et simplement rebadgée au nom de Google...

Si ce dernier cas de figure venait à se confirmer, alors l'investissement de Google dans le hardware serait bien plus limité que ce que la marque a annoncé. L'idée aurait été de se positionner face à Apple et ses puces Bionic / M1 pour se montrer sous un nouveau jour, en bref, un simple coup marketing et rien d'autre.