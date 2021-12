La Google Toolbar est morte

Le 11 décembre dernier, la Google Toolbar (barre d'outils Google) aurait dû célébrer son 21e anniversaire. Un utilitaire pour navigateur devenu anachronique dont Ars Technica a constaté le retrait officiel qui a eu lieu en catimini.

Dans l'absolu, il est encore possible de dénicher la Google Toolbar, mais la page dédiée toolbar.google.com revoie vers une page d'aide où Google indique : " La Barre d'outils Google ne peut plus être installée. Vous pouvez télécharger et installer Google Chrome à la place. "

La Google Toolbar est un vestige du passé. C'est un module complémentaire encore fonctionnel pour… Internet Explorer.

Si les barres d'outils avec des installations parfois insidieuses n'ont jamais vraiment eu la cote, la Google Toolbar a été en mesure de tirer son épingle du jeu à une époque où la barre d'adresse du navigateur n'était pas aussi multifonction que de nos jours.

Du moins, la Google Toolbar a permis de faciliter l'accès au populaire moteur de recherche éponyme et divers de ses services par la suite, tout en proposant le blocage des fenêtres de type pop-up par exemple.

Elle est devenue obsolète avec plusieurs fonctionnalités - au-delà de l'aspect Google - qui ont finalement été intégrées nativement dans les navigateurs.