Google Home : une télécommande pour piloter Google TV depuis son smartphone

Google facilite l'utilisation d'Android TV aux utilisateurs en leur permettant de piloter leur téléviseur plus simplement à l'aide de leur smartphone.

Google propose déjà de prendre le contrôle d'Android TV via sa nouvelle télécommande intégrée à l'application Google TV depuis le mois dernier, mais la marque compte aller plus loin en la déployant également au sein de la fonction Google Home. L'idée est de toucher davantage d'utilisateurs et notamment ceux disposant d'un iPhone.

L'intégration de la télécommande dans Google Home est une bonne chose puisque de fait, il ne sera pas nécessaire d'installer une application dédiée sur le téléviseur pour communiquer avec son smartphone.

De fait, tous les utilisateurs pourront plus simplement piloter leur téléviseur via la télécommande virtuelle de leur smartphone, qu'il s'agisse de remplacer la télécommande physique, de disposer d'une télécommande supplémentaire ou ponctuelle.

C'est aussi la première fois que le télécommande Google sera compatible avec iOS et permettra donc aux utilisateurs d'iPhone ou iPad équipés de piloter leur Google TV, Nvidia Shield et autres téléviseurs opérant sous Android depuis leur terminal mobile.

Le déploiement sera progressif et interviendra prochainement, il est actuellement en cours auprès d'une poignée d'utilisateurs.