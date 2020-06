Google veut imposer l'authentification double par notification chez les utilisateurs

À compter du mois de juillet, Google va lancer une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité de sécuriser ses comptes utilisateurs via une double authentification. L'idée sera d'encourager les utilisateurs à adopter le système d'authentification forte par réception de notifications sur n'importe quel appareil associé à un compte Google. Il s'agit bien là du système de notifications et non de l'authentification par SMS, considérée comme moins sécurisée.

Google poussera ainsi les utilisateurs à abandonner l'authentification par SMS au profit de son propre système présenté comme plus sécurisé et plus fiable. Via le système de Google, une notification est envoyée sur un ou plusieurs appareils liés au compte utilisateur.

La notification reçue affiche un message avec des indications à suivre pour valider son identité, notamment de valider un nombre ou chiffre affiché sur l'écran de l'appareil qui tente de se connecter au service.