Une édition gratuite de Google Workspace sans Gmail

Pour sa suite d'outils de productivité et de collaboration Google Workspace, Google introduit une édition gratuite à usage professionnel dont la disponibilité vient de devenir effective dans plusieurs pays. Elle sera globale pour mi-février.

Avec son approche cloud d'abord, Google Workspace Essentials Starter comprend Google Meet, Google Chat, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides et Forms, Google Tasks, Google Agenda, tableau blanc numérique Jamboard, gestion des annuaires, Google Sites et prise de notes avec Keep.

Manque à l'appel… Gmail. L'utilisation de Google Workspace Essentials Starter se fait via une inscription avec une adresse email professionnelle. L'espace de stockage Drive pour chaque utilisateur est de 15 Go.

Une édition gratuite qui peut taper l'incruste

Avec un compte de messagerie existant, un utilisateur avec son adresse email professionnelle peut inviter jusqu'à 24 autres utilisateurs disposant d'une adresse email dans le même domaine afin de collaborer sur des projets. Pour autant, il n'y a pas de limite sur le nombre d'équipes pouvant s'inscrire dans une organisation.

Par rapport à d'autres éditions Essentials payantes, il n'y a pas d'espace de stockage cloud commun pour les utilisateurs d'une organisation et les commandes d'administration pour des règles de partage. Il y a des différences pour par exemple la durée maximale d'une réunion Google Meet qui reste à 60 minutes. L'assistance Google Workspace n'est en outre pas proposée.

" Avec Essentials Starter, nous permettons aux employés de choisir facilement leurs propres outils de productivité et d'apporter une collaboration moderne au travail ", écrit Google. Une incursion qui risque de semer la zizanie ?