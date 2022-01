Le glas a définitivement sonné pour l'édition gratuite de G Suite

Avant Google Workspace, il y avait G Suite pour Google et encore avant une édition gratuite des Google Apps via Google Apps For Your Domain, avec des fonctionnalités limitées pour les petites entreprises et universités par exemple.

Autrement appelée G Suite legacy free edition (ou l'ancienne édition gratuite de G Suite), cette version gratuite avec création de noms de domaine personnalisés a connu un coup d'arrêt fin 2012 en n'acceptant plus de nouveaux venus.

Fin du délai de grâce

Toutefois, les utilisateurs déjà existants ont pu profiter d'un délai de grâce qui arrive désormais à échéance. Google les informe que G Suite legacy free edition ne sera plus disponible à partir du 1er juillet 2022.

" Si vous possédez l'ancienne édition gratuite de G Suite, vous devez passer à un abonnement Google Workspace payant pour continuer à utiliser vos services ", recommande Google.

Le ticket d'entrée pour Google Workspace est à 6 $ par utilisateur et par mois avec le forfait Business Starter.