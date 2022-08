Google Workspace Individual lancé en France

Disponible depuis l'année dernière aux États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Japon et en Australie, Google Workspace Individual débarque aujourd'hui en Europe. Les pays concernés sont la France ainsi que l'Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni et la Suisse.

L'abonnement Google Workspace Individual est proposé à 8,99 € par mois et avec un essai gratuit de 14 jours. Rappelons que Google Workspace a pris le relais de G Suite avec son ensemble d'applications et l'intégration d'outils de communication et collaboration (Gmail, Agenda, Meet, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites…).

Google Workspace est gratuit pour tout détenteur d'un compte Google. Payant, Google Workspace Individual permet d'être en mesure de profiter de davantage d'outils, sans besoin d'une adresse email personnalisée avec nom de domaine.

Des fonctionnalités premium… mais pas pour le stockage

" Avec Google Workspace Individual, vous bénéficiez de fonctionnalités premium supplémentaires, y compris des appels de groupe plus longs et une suppression du bruit intelligente avec Google Meet, ainsi que la possibilité de prendre des rendez-vous facilement via votre propre page de réservation professionnelle ", écrit Google.

Google Meet permet des réunions de groupe de plus de 60 minutes sur un ordinateur et prend donc en charge la suppression de bruit. Il est aussi possible de diffuser en direct sur YouTube depuis Google Meet. Google Agenda intègre un outil de planification des rendez-vous, et Gmail comprend par exemple un outil d'email marketing (e-mailing). L'ajout de l'e-signature directement dans Docs est annoncé pour bientôt.

À noter que Google Workspace Individual ne comprend pas d'espace de stockage supplémentaire dans le cloud.