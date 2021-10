Négation du changement climatique : Google et YouTube tapent au portefeuille

Google et YouTube bloquent les publicités et interdisent la monétisation des contenus qui nient le changement climatique.

Dans le cadre d'une mise à jour du règlement sur la publicité et la monétisation, Google et YouTube prennent des mesures pour les contenus qui nient l'existence du changement climatique. Pour les annonceurs, les éditeurs et les créateurs de YouTube concernés, ce sera l'interdiction des publicités et de la monétisation des contenus.

L'existence et les causes du changement climatique sont présentés comme " un consensus scientifique bien établi. " Pour son tour de vis, l'équipe Google Ads donne l'exemple de contenus qui qualifient le changement climatique de canular ou d'escroquerie.

Sont également dans le collimateur des affirmations niant que les tendances à long terme montrent un réchauffement climatique, que les émissions de gaz à effet de serre ou l'activité humaine contribuent au changement climatique.

Une interdiction avec du discernement

Avec des outils automatisés et des évaluations humaines pour l'application du règlement, le contexte sera pris en compte pour ne pas pénaliser le débat public autour du changement climatique. Une distinction sera ainsi faite entre le contenu qui présente une fausse affirmation comme un fait et le contenu qui rapporte ou discute cette affirmation.

Pour les contenus qui nient le changement climatique, Google indique que les annonceurs ne veulent pas que leurs publicités apparaissent à côte de tels contenus, tandis que les éditeurs et créateurs ne veulent pas que des publicités faisant la promotion de ces allégations apparaissent sur les pages ou dans leurs vidéos.

Récemment, c'est contre des vidéos de désinformation sur les vaccins en général que YouTube a sévi avec une interdiction.