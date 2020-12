Google permettra de limiter les publicités pour l'alcool et le jeux d'argent

D'abord avec YouTube et outre-Atlantique, Google va permettre de restreindre la quantité de publicités pour l'alcool et les jeux d'argent.

À commencer par YouTube et d'abord aux États-Unis, Google déploie une nouveauté pour le contrôle des annonces. Les utilisateurs vont ainsi être en mesure de limiter l'apparition de publicités pour d'une part l'alcool, et d'autre part les jeux d'argent et de hasard.

Pour ces deux catégories avec des comportements susceptibles de relever de la dépendance, il sera possible de cliquer sur un bouton idoine afin de voir moins de publicités en la matière. Cela ne signifie donc pas une suppression pour de telles annonces. La procédure sera en outre réversible.



L'activation de la personnalisation des annonces est indispensable. Google souligne son objectif d'un déploiement à l'échelle mondiale pour début 2021, à la fois pour Google Ads et YouTube.

Évidemment, le changement annoncé sera fonction des restrictions et de la législation de chaque pays pour la diffusion de publicités pour l'alcool et les jeux d'argent. Pour certains pays, il n'y aura donc aucune modification.