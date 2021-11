Les Google Pixel 3 et 3XL en fin de vie

Alors que la marque vient de lancer ses Pixel 6, Google va également prochainement abandonner le support de la gamme Pixel 3.

Les Pixel 3 et Pixel 3XL sont sortis en 2018 et trois ans plus tard, voilà que Google annonce qu'ils ne bénéficieront plus d'aucune mise à jour. Les appareils resteront fonctionnels, mais ils ne profiteront pas des mises à jour visant à améliorer l'OS, par ailleurs, certaines applications pourraient progressivement ne plus fonctionner au fil du temps.

Rappelons que parallèlement, Google a annoncé un support de 5 ans pour ses Pixel 6. Autre fait notable : les Pixel 3 sont récemment passés sous Android 12 ce qui leur permet de profiter des nouveautés de l'OS.

Les mises à jour critiques seront toujours de la partie, mais les Pixel 3 ont déjà été évincés de la mise à jour de sécurité d'octobre dernier.

Rappelons que les deux appareils conservent une fiche technique séduisante à base d'écran OLED, Snapdragon 845 et partie photo performante. L'annonce n'est d'ailleurs pas une surprise puisque Google avait annoncé une fin de vie programmée à 2021. La situation reste toutefois difficilement acceptable compte tenu de l'équipement des appareils et de leur prix de vente.