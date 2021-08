GoPro Hero 10 : la nouvelle action cam en fuite

La société GoPro prépare la sortie de sa Hero 10 Black, qui fait actuellement l'objet de quelques fuites.

La marque spécialisée dans l'Action Cam a quelque peu perdu de sa superbe au fil des années, notamment de par l'arrivée de la concurrence chinoise très agressive tant au niveau des prestations que des prix pratiqués.

Mais GoPro continue d'améliorer ses produits pour en faire des caméras de plus en plus polyvalentes. La Hero 10 Black devrait ainsi embarquer un capteur de 23 MP plus gros que les prédécesseurs, lui permettant ainsi de capter plus de lumière et d'offrir des images encore plus nettes, y compris en situation de faible luminosité.

La caméra pourrait ainsi filmer en 5,3K à 60 FPS et en 4K à 120 FPS. Des prestations qui permettraient ainsi aux monteurs de recadrer ou d'ajouter des effets supplémentaires à leurs vidéos sans perdre en définition. Par ailleurs, on évoque un mode ultra slow motion à 240 FPS en 2,7K.

La caméra sera dotée d'une nouvelle puce GP2 et son design ne changera pas énormément. Son écran en façade devrait faciliter le cadrage et la caméra sera directement résistante à l'eau jusqu'à une profondeur de 10m, sans caisson. Elle devrait profiter de la technologie de stabilisation HyperSmooth 40 et profitera toujours de connectivités sans fil avancées pour permettre de réaliser du streaming en direct.

La commercialisation pourrait intervenir entre septembre et octobre prochain comme GoPro l'a traditionnellement fait pour les précédents modèles. Le prix quant à lui est inconnu à ce jour.