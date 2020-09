GoPro Hero 9 Black : action cam 5K avec un second écran couleur

GoPro officialise et dévoile sa caméra d'action Hero 9 Black (HERO9 Black). La nouvelle action cam de la marque est équipée d'un capteur permettant de filmer en qualité vidéo 5K à 60 images par seconde (et 4K à 60 fps) et pour des photos de 20 mégapixels.

Avec le nouveau capteur, GoPro souligne la possibilité d'extraire des images de 14,7 mégapixels à partir des vidéos. L'action cam profite d'un nouvel écran couleur avant de 1,4 pouce pour fournir des informations de capture et un aperçu en direct. À l'arrière, c'est un écran plus grand de 2,27 pouces avec zoom tactile.

Pour soutenir le nouvel écran plus énergivore, la batterie amovible de 1720 mAh permet d'offrir 30 % d'autonomie en plus par rapport au modèle Hero 8 Black et la marque souligne en outre de meilleures performances par temps froid.

Parmi d'autres éléments mis en avant par GoPro, une version 3.0 de la technologie de stabilisation HyperSmooth avec maintien de l'horizon et de la technologie TimeWarp pour de la vidéo stabilisée en accéléré. Il est aussi possible de ralentir les images de TimeWarp à la vitesse réelle et enregistrer l'audio.

GoPro réintègre une lentille amovible à l'avant et propose divers modules. Parmi ceux-ci, il y a le nouveau module d'objectif Max pour améliorer encore davantage la stabilisation et le champ de vision, en associant une technologie HyperSmooth Max et un objectif numérique à champ de vision de 155°.

Robuste et étanche jusqu'à 10 mètres, la GoPro Hero 9 Black est commercialisée à 479,99 €. Elle est notamment proposée par Darty, Rakuten et Amazon.