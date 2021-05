La GoPro Hero 9 Black action cam 5K avec écran couleur à seulement 329 € au lieu de 479 €, mais aussi...

La caméra d'action Hero 9 Black de GoPro est actuellement en très forte promotion à 329 € avec son écran couleur et son capteur pour filmer en 5K.

Le bon plan du jour concerne la caméra d'action Hero 9 Black de GoPro proposée chez AliExpress à seulement 329 € avec le code SDFRJ01 au lieu de 479 € (livraison gratuite), son prix lors de son lancement en septembre dernier.

La GoPro Hero 9 Black est une action cam équipée d'un capteur permettant de filmer en qualité vidéo 5K à 60 images par seconde (et 4K à 60 fps) mais aussi de prendre des photos de 20 mégapixels.

Elle dispose d'un écran couleur avant de 1,4 pouce pour fournir des informations de capture et un aperçu en direct, mais aussi à l'arrière d'un écran plus grand de 2,27 pouces avec zoom tactile.

La batterie amovible de 1720 mAh permet d'offrir une très bonne autonomie, y compris par temps froid.

GoPro met en avant une version 3.0 de la technologie de stabilisation HyperSmooth avec maintien de l'horizon et de la technologie TimeWarp pour de la vidéo stabilisée en accéléré. Il est aussi possible de ralentir les images de TimeWarp à la vitesse réelle et enregistrer l'audio.

Robuste et étanche jusqu'à 10 mètres, cette action cam était commercialisée à 479,99 € en septembre denier lors de son lancement, mais vous trouverez aujourd'hui la caméra d'action Hero 9 Black de GoPro proposée chez AliExpress à seulement 329 € avec le code SDFRJ01 avec la livraison gratuite.



