GoPro Hero 9 : la caméra parfaite pour vos sessions skis à prix CASSÉ, ainsi que d'autres bons plans

Le bon plan du jour est la caméra GoPro Hero 9 Black qui profite d'une très belle réduction chez Rakuten.

L'action cam est équipée d'un capteur qui permet de filmer en qualité vidéo 5K à 60 images par seconde, mais aussi de prendre des photos de 23,6 MP. Elle est dotée d'un écran couleur de 1,4" qui vous indique les informations de capture et un aperçu direct et de l'autre côté de la caméra, vous profitez d'un écran plus grand de 2,27 pouces avec zoom tactile.

La GoPro est robuste et étanche jusqu'à 10 mètres pour l'emporter partout. La batterie amovible de 1720 mAh permet d'offrir une très bonne autonomie, y compris par temps froid.

Sur le site de Rakuten, la caméra GoPro Hero 9 Black est au prix de 290 € avec le code RAKUTEN30 et la livraison gratuite.





