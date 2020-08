Gotham Knights : le prochain jeu de la franchise Batman sans Batman se dévoile

Fini les teasers, Warner Bros dévoile enfin du gameplay de Gotham Knights, le prochain jeu de l'univers de Batman... sans Batman.

Et déjà la vidéo divise les fans... Il faut dire que le concept est assez original puisque le titre présentera l'univers de Gotham City après la mort de Batman. Les joueurs pourront ainsi prendre en mains les superhéros de la génération suivante : Robin, BatGirl, Nightwing et Red Hood avec pour mission de continuer de nettoyer la ville de sa racaille.

Pourtant, Warner Bros a laissé le suspens jusqu'au bout, allant jusqu'à intégrer Bruce Wayne dans les premiers teasers. La nouvelle vidéo est l'occasion de confirmer le contexte du jeu : Batman est mort et un message de Bruce Wayne appelle ses héritiers à prendre la relève.

Les joueurs évolueront dans un monde ouvert au sein de la ville de Gotham City, chaque personnage disposera de son propre style ce combat et compétences spéciales permettant des approches différentes de chaque situation. Il sera également possible de jouer en coopération et d'effectuer des combos spécifiques à chaque équipe.

Le jeu est prévu pour une sortie sur PS4, PS5, Xbox One et Series X ainsi que sur PC en 2021, sans plus de précisions.