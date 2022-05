Gotham Knights ne sortira pas sur PS4 ni Xbox One

Batman Knights est en développement chez Warner Bros Montreal depuis plus de deux ans, et le titre a finalement récemment proposé une vidéo de gameplay.

Le jeu proposera de prendre en main l'un des 4 super héros de Gotham City, l'histoire débutant sur la mort de Batman.

Encore mystérieux, le jeu s'est offert une vidéo de gameplay qui annonce également un changement stratégique pour le titre : Exit les PS4 et Xbox One, le jeu ne sortira que sur les consoles nouvelle génération et PC via Steam et l'Epic Games Store.

Warner Bros évoque la volonté "d'offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible". Au regard des jeux récents sortis sur les deux générations de machine, on peut également dire que Warner ne souhaite pas prendre le risque de reproduire l'erreur de Cyberpunk 2022.

Le titre est attendu pour une sortie fixée au 25 octobre prochain.