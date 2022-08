Gotham Knights s'offre une vidéo des 16 premières minutes de gameplay avec Batgirl

Reporté déjà plusieurs fois depuis sa première présentation, Gotham Knights s'est particulièrement illustré lors de la Comic-Con de San Diego en Californie. Warner Bros a ainsi partagé une vidéo de près de 16 minutes qui dévoile le tout début du jeu et le gameplay de Batgirl.

Rappelons que le titre proposera de prendre en main 4 super héros ( Robin, Nightwing, Redhood et Batgirl) pour combattre le crime dans Gotham City. Le titre démarre sur l'annonce de la mort de Batman et proposera de la coopération à deux joueurs en ligne.

L'idée est de reprendre l'univers déjà développé au fil de la saga Batman Arkham mais sans le mythique chevalier noir, et de proposer un gameplay plus dynamique et stratégique en coopération.

La vidéo proposée permet ainsi de découvrir le début du jeu et de constater que l'univers est à la fois sombre et bien respecté. Notons que les joueurs pourront démarrer le jeu avec le héros de leur choix pour mener l'enquête et se lancer dans des combats épiques. Rassurez-vous, la vidéo se centre sur le début du titre qui se déroule après le prologue qui conserve encore ses mystères.

On découvre ainsi l'environnement, la liberté d'exploration proposée au joueur ainsi que le système d'enquête et de combats.