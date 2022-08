Gotham Knigths se dévoile un peu plus à la GamesCom

Récemment passé au stade "Gold", Gotham Knights s'est dévoilé dans une nouvelle vidéo diffusée sur le salon de la GamesCom de Cologne. L'occasion de découvrir un peu plus de gameplay ainsi qu'un nouveau boss.

Attendu pour octobre prochain, le titre de Warner Bros Games Montréal reprendra l'univers sombre de la saga Batman Arkham, mais sans le chevalier noir, puisque l'histoire commencera sur la mort de ce dernier. Ce sont ses héritiers spirituels qui devront alors reprendre le flambeau et qui permettront ainsi aux joueurs de prendre en main 4 justiciers aux gameplay bien différents.

Les "Chevaliers de Gotham" se composent de Nightwing, Robin, Batgirl et Redhood. Et si l'on avait déjà eu droit à plusieurs vidéos présentant les caractéristiques de chacun ainsi que les 16 premières minutes du jeu, on découvre désormais un nouveau combat de boss.

On peut ainsi redécouvrir les mouvements et capacités de Nightwing face à la fourbe et dérangée Harley Quinn. On peut apprécier la mise en scène et l'histoire qui donne de la profondeur aux personnages, mais également admirer les nombreux détails des décors et le soin apporté au character design. Entre combos, capacités spéciales et esquives, le combat offre une bonne vue de la dynamique qui animera le titre tout entier.